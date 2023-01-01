Scratch 是一种基于块的可视化编程语言和网站，主要针对儿童。该网站的用户可以使用块状界面创建在线项目。该服务由麻省理工学院媒体实验室开发，已被翻译成 70 多种语言，并在世界大部分地区使用。 Scratch 在课外中心、学校和学院以及其他公共知识机构中教授和使用。截至 2020 年 8 月，该语言官方网站的社区统计数据显示，超过 5700 万用户共享了超过 5800 万个项目，每月网站访问量近 4800 万次。Scratch 的名字来源于磁盘骑师使用的一种名为“scratching”的技术，其中黑胶唱片被夹在一起并在转盘上操纵以产生不同的声音效果和音乐。与抓盘一样，该网站允许用户通过创建和重新混合项目（例如视频游戏和动画）以创造性的方式将不同的媒体（包括图形、声音和其他程序）混合在一起。

网站： mit.edu

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