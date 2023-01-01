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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Ninja Gig 是一款包罗万象的申请人跟踪系统和工作申请软件。 Ninja Gig 提供无限的应用程序且无隐藏费用。您的职位会自动发布到多个招聘委员会，包括 Indeed、Google Jobs、ZipRecruiter、Monster 等。我们提供免费试用，您永远不会受到合同的约束，这意味着您可以随时取消或暂停您的帐户。立即享受这款先进 ATS 系统的诸多优势！

网站： admin.ninjagig.com

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