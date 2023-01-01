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Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。

网站： snagajob.com

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