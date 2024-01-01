Nethopper 率先推出了 KAOPS，这是一种云原生、以 GitOps 为中心的平台工程框架，可帮助平台和 DevOps 团队快速启动其内部开发人员平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 为中心的平台工程框架功能包括： * 基础设施自动化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持续交付 * 多集群/云应用网络 * 秘密管理 * 具有主动警报的可观察性 * 记录最佳实践。 作为一个以 Git0ps 为中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作为一项服务，现在即可使用 * 自动执行手动操作任务 * 通过加速应用程序开发来提高开发人员的生产力 * 适用于所有云（混合/多云）上的所有 Kubernetes 发行版（EKS、AKS、GKE、OpenShift、- - --- Rancher 等） * 使用 CD 和 Git 创新来提高速度和敏捷性 * 提供统一、友好的UI 考普斯的好处： * 更快地部署更多应用程序功能 * 提高质量和治理 * 提高安全性 * 降低运营和人工成本 * 减少云浪费/支出 * 支持混合云和边缘云 * 提供云可移植性（避免云提供商锁定）。

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