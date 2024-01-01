Nethopper

Nethopper

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：nethopper.io

使用 WebCatalog Desktop 上“Nethopper”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Nethopper 率先推出了 KAOPS，这是一种云原生、以 GitOps 为中心的平台工程框架，可帮助平台和 DevOps 团队快速启动其内部开发人员平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 为中心的平台工程框架功能包括： * 基础设施自动化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持续交付 * 多集群/云应用网络 * 秘密管理 * 具有主动警报的可观察性 * 记录最佳实践。 作为一个以 Git0ps 为中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作为一项服务，现在即可使用 * 自动执行手动操作任务 * 通过加速应用程序开发来提高开发人员的生产力 * 适用于所有云（混合/多云）上的所有 Kubernetes 发行版（EKS、AKS、GKE、OpenShift、- - --- Rancher 等） * 使用 CD 和 Git 创新来提高速度和敏捷性 * 提供统一、友好的UI 考普斯的好处： * 更快地部署更多应用程序功能 * 提高质量和治理 * 提高安全性 * 降低运营和人工成本 * 减少云浪费/支出 * 支持混合云和边缘云 * 提供云可移植性（避免云提供商锁定）。
目录:
Business
在线备份软件

网站： nethopper.io

免责声明：WebCatalog 与“Nethopper”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

您可能还会喜欢

Dagster

Dagster

dagster.io

Harness

Harness

harness.io

Killercoda

Killercoda

killercoda.com

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

mogenius

mogenius

mogenius.com

Assembla

Assembla

assembla.com

Honeypot

Honeypot

honeypot.io

Rescale

Rescale

rescale.com

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

Agilibo

Agilibo

agilibo.info

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策