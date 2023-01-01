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Nature's Notebook

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Nature's Notebook 是一个用于观察和记录植物和动物生命周期事件（例如开花和鸟类迁徙）的程序。使用此应用程序标记您的地点，创建植物和动物列表，并进入实地记录整个季节的观察结果。如需了解更多信息，请访问 www.usanpn.org/nn/guidelines。

网站： usanpn.org

免责声明：WebCatalog 与“Nature's Notebook”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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