芽是植物生活的视觉日记。种植者多年来一直坚持记录植物的健康和发育情况。随着时间的推移，通过监测植物生命周期获得的信息有助于提高产量和效力。到目前为止，大多数种植者都使用各种工具来跟踪这些信息，包括 Excel 表格、Word 文档、照片库以及老式笔和纸。 Bud 的目标是将所有这些都集中在一个地方，并为种植者提供一种有组织的方式来跟踪生长情况。

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