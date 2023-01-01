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使用 Pl@ntNet 应用程序，从图片中识别一种植物，并成为植物生物多样性公民科学项目的一部分。 Pl@ntNet 是一款应用程序，您只需使用智能手机拍摄植物即可识别植物。当您手边没有植物学家时非常有用！ Pl@ntNet 也是一个伟大的公民科学项目：您拍摄的所有植物都会由世界各地的科学家收集和分析，以更好地了解植物生物多样性的演变并更好地保护它。 Pl@ntNet 可让您识别并更好地了解自然界中的各种植物：开花植物、树木、草、针叶树、蕨类植物、藤本植物、野生沙拉或仙人掌。 Pl@ntNet 还可以识别大量栽培植物（公园和花园中），但这不是其主要目的。我们特别需要 Pl@ntNet 的用户盘点野生植物，这些植物当然是您在自然界中可以观察到的，但也包括那些生长在我们城市的人行道上或菜园中央的植物！ 您向 Pl@ntNet 提供的有关您正在观察的植物的视觉信息越多，识别就越准确。确实有很多植物从远处看起来很相似，有时是一些小细节区分了同一属的两个物种。花朵、果实和叶子是一个物种最具特征的器官，应该首先拍摄它们。但任何其他细节都可能有用，例如刺、花蕾或茎上的毛发。整株植物（或树，如果是一棵树！）的照片也是非常有用的信息，但它通常不足以进行可靠的识别。 目前，Pl@ntNet 可以识别大约 20,000 个物种。我们距离地球上生活的 360,000 个物种还有很长的路要走，但由于你们中最有经验的用户的贡献，Pl@ntNet 每天都在变得更加丰富。不要害怕贡献自己！您的观察结果将由社区进行审核，有一天可能会加入在应用程序中展示该物种的照片库。

网站： identify.plantnet.org

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