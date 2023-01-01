WebCatalog
NASA

NASA

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：nasa.gov

使用 WebCatalog 上“NASA”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

美国国家航空航天局 (NASA) 是美国联邦政府的一个独立机构，负责民用太空计划以及航空航天研究。NASA 成立于 1958 年，接替国家航空咨询委员会 (NACA)。新机构将具有明显的民用导向，鼓励空间科学的和平应用。自成立以来，美国大部分太空探索工作都是由美国宇航局主导，包括阿波罗登月任务、天空实验室空间站以及后来的航天飞机。美国宇航局正在支持国际空间站，并监督猎户座飞船、太空发射系统、商业载人航天器和计划中的月球门户空间站的开发。该机构还负责发射服务计划，该计划为 NASA 无人发射的发射操作和倒计时管理提供监督。 NASA 的科学重点是通过地球观测系统更好地了解地球；通过科学任务理事会的太阳物理学研究计划的努力推进太阳物理学；使用新视野号等先进的机器人航天器探索整个太阳系的天体；通过大天文台和相关项目研究天体物理学主题，例如大爆炸。

网站： nasa.gov

免责声明：WebCatalog 与“NASA”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Google Moon

Google Moon

google.com

NASA+

NASA+

plus.nasa.gov

USPS

USPS

usps.com

National Weather Service

National Weather Service

weather.gov

Google Earth

Google Earth

google.com

Science4Us

Science4Us

science4us.com

National Geographic

National Geographic

nationalgeographic.com

FDA

FDA

fda.gov

Shadowmap

Shadowmap

shadowmap.org

Sci.News

Sci.News

sci.news

PenFed

PenFed

penfed.org

Navy Federal Credit Union

Navy Federal Credit Union

navyfederal.org

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策