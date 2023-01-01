美国国家航空航天局 (NASA) 是美国联邦政府的一个独立机构，负责民用太空计划以及航空航天研究。NASA 成立于 1958 年，接替国家航空咨询委员会 (NACA)。新机构将具有明显的民用导向，鼓励空间科学的和平应用。自成立以来，美国大部分太空探索工作都是由美国宇航局主导，包括阿波罗登月任务、天空实验室空间站以及后来的航天飞机。美国宇航局正在支持国际空间站，并监督猎户座飞船、太空发射系统、商业载人航天器和计划中的月球门户空间站的开发。该机构还负责发射服务计划，该计划为 NASA 无人发射的发射操作和倒计时管理提供监督。 NASA 的科学重点是通过地球观测系统更好地了解地球；通过科学任务理事会的太阳物理学研究计划的努力推进太阳物理学；使用新视野号等先进的机器人航天器探索整个太阳系的天体；通过大天文台和相关项目研究天体物理学主题，例如大爆炸。

网站： nasa.gov

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