National Weather Service

国家气象局 (NWS) 是美国联邦政府的一个机构，其任务是向组织和公众提供天气预报、危险天气警报以及其他与天气相关的产品，以实现保护、安全和一般用途。信息。它是商务部国家海洋和大气管理局 (NOAA) 分支机构的一部分，总部位于华盛顿都市区内的马里兰州银泉。该机构从 1890 年起一直被称为美国气象局，直到 1970 年采用现在的名称。NWS 通过一系列国家和地区中心以及 122 个地方天气预报办公室 (WFO) 执行其主要任务。由于 NWS 是美国联邦政府的一个机构，其大部分产品都属于公共领域并且免费提供。

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