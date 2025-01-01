替代项 - Moka

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt是一个招聘平台，提供超过4170万份简历的搜索工具，并支持多种筛选选项以帮助雇主管理招聘流程。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee是一款申请人跟踪系统（ATS），帮助企业简化招聘流程，管理职位发布和候选人申请。提供网站建设和数据隐私合规支持。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR是一款招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理候选人，跟踪申请，提升招聘效率。

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。

Vincere

Vincere

vincere.io

Vincere是一个专为招聘和人员配置公司设计的综合招聘操作系统，集成管理客户关系、候选人跟踪和分析报告功能。

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort是一个职业发展平台，帮助专业人士连接招聘者并找到职业机会，提供学习分享和人才推荐。

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

申请人Pro是一款基于云的申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供职位管理、评估和沟通工具.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。

Candydate

Candydate

candydate.app

Candydate 是一个视频招聘平台，利用人工智能帮助小企业简化招聘流程，提升招聘效率。

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire是在线申请人跟踪系统，简化招聘流程，支持简历管理、协作和报告生成，适合中型企业使用。

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet是一款云端应用程序追踪和招聘平台，专为中小型高增长企业设计，提供招聘团队所需的协作、配置和自动化流程。

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