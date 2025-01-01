替代项 - Moka

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Bayt
bayt.com
Bayt是一个招聘平台，提供超过4170万份简历的搜索工具，并支持多种筛选选项以帮助雇主管理招聘流程。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款云端招聘软件，简化人员配备和招聘过程，结合申请人跟踪与客户关系管理功能。支持数据自动化和移动访问。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai是一款基于人工智能的人力资源管理平台，提供人才招聘、员工发展和绩效追踪等综合解决方案。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款用于招聘机构的申请人跟踪系统，具备简历解析、移动应用和电子邮件集成功能。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee是一款申请人跟踪系统（ATS），帮助企业简化招聘流程，管理职位发布和候选人申请。提供网站建设和数据隐私合规支持。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR是一款招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理候选人，跟踪申请，提升招聘效率。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一款全球招聘平台，帮助企业高效寻找和管理人才，简化招聘流程并提高效率。
Vincere
vincere.io
Vincere是一个专为招聘和人员配置公司设计的综合招聘操作系统，集成管理客户关系、候选人跟踪和分析报告功能。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort是一个职业发展平台，帮助专业人士连接招聘者并找到职业机会，提供学习分享和人才推荐。
ApplicantPro
applicantpro.com
申请人Pro是一款基于云的申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供职位管理、评估和沟通工具.
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
Candydate
candydate.app
Candydate 是一个视频招聘平台，利用人工智能帮助小企业简化招聘流程，提升招聘效率。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是在线申请人跟踪系统，简化招聘流程，支持简历管理、协作和报告生成，适合中型企业使用。
Comeet
comeet.co
Comeet是一款云端应用程序追踪和招聘平台，专为中小型高增长企业设计，提供招聘团队所需的协作、配置和自动化流程。