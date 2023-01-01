Marketware 的 CRM 使您能够比以往更轻松地规划、跟踪和衡量关键增长计划中联络活动的有效性。通过保持有组织的时间表和任务分配，您将能够更好地防止医生流动和收入损失。我们易于使用的解决方案将索赔数据集成到 PRM 中，帮助您了解患者组合、付款人组合、索赔量和提供商级别的共享患者连接，从而帮助您评估就诊回报。

网站： marketware.com

免责声明：WebCatalog 与“Marketware”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。