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Marketware 的 CRM 使您能够比以往更轻松地规划、跟踪和衡量关键增长计划中联络活动的有效性。通过保持有组织的时间表和任务分配，您将能够更好地防止医生流动和收入损失。我们易于使用的解决方案将索赔数据集成到 PRM 中，帮助您了解患者组合、付款人组合、索赔量和提供商级别的共享患者连接，从而帮助您评估就诊回报。
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