AtlonPManager
pmanager.atlon.ch
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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
AtlonPManager 可帮助您实现最高生产力，同时让一切井井有条。您可以管理复杂的项目，将其拆分为任务和子任务，您可以在其中添加所需的所有详细信息，还可以添加时间、附加文件、撰写评论、查看任务历史记录、添加标签以更好地组织它们等等。
网站： atlonpmanager.ch
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