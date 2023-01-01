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AtlonPManager

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pmanager.atlon.ch

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使用 WebCatalog 上“AtlonPManager”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

AtlonPManager 可帮助您实现最高生产力，同时让一切井井有条。您可以管理复杂的项目，将其拆分为任务和子任务，您可以在其中添加所需的所有详细信息，还可以添加时间、附加文件、撰写评论、查看任务历史记录、添加标签以更好地组织它们等等。

网站： atlonpmanager.ch

免责声明：WebCatalog 与“AtlonPManager”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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