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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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有了 Friyay，您只需点击 1 次即可获得所需的一切。 Friyay 拥有工具，可以组织几乎任何内容：任务、笔记、文件、对话和数据。工具根据角色、项目规模和工作流程适应每个团队和团队成员的需求，因为不同的工作需要不同的工具。选择您需要的工具并随时添加。 Friyay 将所有内容整合到一个应用程序中，只需点击一下即可。

网站： friyayapp.io

免责声明：WebCatalog 与“Friyay”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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