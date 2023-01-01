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Highrise 是一款面向小型企业的 CRM 解决方案，具有联系人和任务管理功能。该软件允许用户跟踪与客户的沟通，以便团队可以查看交易和关系的状态。联系人可以从 Outlook、Gmail 和 Excel 导入 Highrise 并进行标记，以便可以组织、过滤和搜索它们。用户还可以向联系方式添加注释和评论，并利用个人和公司的自定义数据字段。 Highrise 任务管理功能允许用户创建任务、按公司、联系人或项目查看任务，以及向项目添加提醒。用户还可以共享地址簿、存储重要电子邮件、将文档附加到项目以及控制隐私设置。 Highrise 提供了一项名为“早安”的功能，这是一个虚拟个人助理，可以帮助用户组织和响应需要关注的传入活动。该软件连接到 MailChimp，以便用户可以定位并向联系人发送电子邮件营销活动。该软件还通过 API 与其他第三方工具集成。
网站： 37signals.com
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