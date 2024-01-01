Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。 Propel 迄今为止已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。

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