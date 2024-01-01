LOU
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LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
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