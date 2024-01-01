OnCloudERP 是一款基于云的现代 ERP，适用于全球每一个正在寻找强大、可靠、可扩展且经济实惠的企业解决方案来高效运营和运营其业务的中小企业。我们的使命是带来一个简单、智能且功能强大的 ERP 解决方案。 OnCloudERP 由 Cloud Pencils 提供支持，成立于 2015 年 1 月 1 日，是一家 SaaS ERP 产品公司，其母公司 Nlogix Solutions 是 Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com) 的全资子公司。 CPPL 建立在自 1994 年以来 20 多年各行业相关企业资源规划 (ERP) 经验的基础上。

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