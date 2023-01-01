联想集团有限公司，常简称为Lenovo（/ləˈnoʊvoʊ/lə-NOH-voh，中文：联想；拼音：Liánxiǎng），是一家中国跨国科技公司，专门从事设计、制造和营销消费电子、个人电脑、软件、商业解决方案和相关服务。该公司制造的产品包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、工作站、服务器、超级计算机、数据存储设备、IT管理软件和智能电视。其最著名的品牌包括 ThinkPad 笔记本电脑业务系列（从 IBM 收购）、IdeaPad、Yoga 和 Legion 消费类笔记本电脑系列，以及 IdeaCentre 和 ThinkCentre 台式电脑系列。截至 2021 年，按销量计算，联想是全球最大的个人电脑供应商。

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