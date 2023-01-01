百度百科
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“百度百科”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书，旨在创造一个涵盖所有领域知识，服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑，分享贡献你的知识。 Baidu Baike (Chinese: 百度百科; pinyin: Bǎidù Bǎikē; lit. 'Baidu Encyclopedia', also known as Baidu Wiki) is a semi-regulated Chinese-language collaborative online encyclopedia owned by the Chinese technology company Baidu.
网站： baike.baidu.com
免责声明：WebCatalog 与“百度百科”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。