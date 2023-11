百度百科是一部内容开放、自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务所有互联网用户的中文知识性百科全书。在这里你可以参与词条编辑,分享贡献你的知识。 Baidu Baike (Chinese: 百度百科; pinyin: Bǎidù Bǎikē; lit. 'Baidu Encyclopedia', also known as Baidu Wiki) is a semi-regulated Chinese-language collaborative online encyclopedia owned by the Chinese technology company Baidu.

网站: baike.baidu.com

