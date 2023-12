Spring Airlines Co., Ltd. (Chinese: 春秋航空股份有限公司; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) is a low-cost carrier with its headquarters in the Homeyo Hotel (Chinese: 航友宾馆; pinyin: Hángyǒu Bīnguǎn) in Changning District, Shanghai, China. While the company adopted the English name "Spring Airlines", the Chinese name literally means "Spring Autumn Airlines".

