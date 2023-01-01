阅读您的日程安排上的电子邮件通讯，而不是他们的日程安排。 电子邮件通讯是了解您最喜爱的博客和内容创建者最新动态的好方法。然而，它们常常在你没有时间阅读的尴尬时刻到达。 当这种情况发生时，你可以选择当场阅读，这会降低你的工作效率，或者你可以选择稍后再阅读，冒着忘记所有内容的风险。更不用说时事通讯往往会堵塞您的收件箱，其中充满了需要您注意的其他重要电子邮件。 LaterMail 通过为您的时事通讯电子邮件提供一个专用空间来解决这个问题，以便您在日程允许的情况下方便地阅读。可以将其视为时事通讯电子邮件的 RSS 源，封装在一个漂亮、易于使用的跨平台应用程序中。

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