Researcher

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千万不要错过重要的研究。跟上最新的研究进展似乎是不可能的，因为论文发表的速度比你阅读它们的速度还要快。这就是研究员的用武之地：我们正在简化发现。涵盖 10 个研究领域的 15,000 多种期刊，只需选择您想要关注的期刊，我们就会为您创建个性化的摘要。它就像社交媒体，但更好。哦，我们应该提一下 - 它是免费的。

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