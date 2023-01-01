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Gecko 可以帮助您找到与您的研究最相关的论文，并让您更全面地了解研究领域。从一小组定义您感兴趣的领域的“种子论文”开始。 Gecko 将在引文网络中搜索相关论文，让您快速识别可能错过的重要论文。

网站： citationgecko.com

免责声明：WebCatalog 与“Citation Gecko”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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