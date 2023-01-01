WebCatalog
ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks

refworks.proquest.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“ProQuest RefWorks”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

RefWorks® 参考管理器非常适合希望学生和研究人员撰写更好、更准确论文的机构。 RefWorks 通过提供易于使用的引文、参考书目和参考管理工具，简化了研究、协作、数据组织和写作的过程。 RefWorks 提供全天候支持，使图书馆管理员能够定义机构参考文献列表样式并分析整个机构的使用情况。

网站： about.proquest.com

免责声明：WebCatalog 与“ProQuest RefWorks”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Papers

Papers

app.readcube.com

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Citation Gecko

Citation Gecko

citationgecko.com

Kotar

Kotar

kotar.cet.ac.il

Agendrix

Agendrix

app.agendrix.com

I, Librarian

I, Librarian

i-librarian.net

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Connected Papers

Connected Papers

connectedpapers.com

EasyBib

EasyBib

easybib.com

Ostrovok

Ostrovok

ostrovok.ru

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

OrbitalShift

OrbitalShift

app.orbitalshift.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策