Kore.ai 是先进人工智能的领先提供商，在帮助企业通过安全、负责任的使用人工智能来实现商业价值方面拥有十年的经验。该公司的创新平台、无代码工具和解决方案用于提供从自动化到人工辅助的端到端客户和员工体验，并构建生成式人工智能应用程序。 Kore.ai 采用开放式方法，允许公司选择最能满足其业务需求的法学硕士和基础设施。 Kore.ai 受到 200 多家合作伙伴和 400 家财富 2000 强公司的信赖，帮助他们制定人工智能战略。 该公司在人工智能领域拥有强大的专利组合，并被顶级分析师认可为领导者和创新者。 Kore.ai 总部位于奥兰多，拥有一个办事处网络，可为印度、英国、中东、日本、韩国和欧洲等地的客户提供支持。

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