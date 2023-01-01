JetSend 是一种交易电子邮件管理系统，旨在帮助企业管理、发送和跟踪数字消息。借助 JetSend，开发人员可以将我们的定制 API 集成到您的软件平台中，并确保将重要的事务消息传递给您的用户。此外，JetSend 可以在个性化仪表板上跟踪送达率分析，以便您可以监控重要事务消息的性能。最适合：JetSend 面向希望将可信交易消息平台集成到其应用程序中而无需构建自己的基础设施的技术企业。定价概述：JetSend 的起价为每月 8.00 美元，具体取决于使用情况。 JetSend 提供免费试用！

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