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InLoox 是现代项目和项目组合管理平台，使整个公司的团队和部门能够可靠地规划、监控和评估其项目 - 方便、简单，并集成到 Microsoft Outlook 和整个 Microsoft 365 环境中。由于 InLoox 在 Outlook 中的独特集成，该软件非常适合日常工作生活。 InLoox 将电子邮件、日历约会和会议中的项目信息转化为任务、项目文档或项目想法。 InLoox 的功能在整个项目生命周期中支持任何规模的团队和部门：从项目构想、任务分配和调度到相关 KPI 的评估，例如项目花费的时间、工作量、项目预算或项目范围。这使您能够将项目工作从纯粹的管理提升到一个新的水平 - 与您的团队和其他部门协作，高效、高效地执行项目。超过 6,000 家中型和跨国公司依靠 InLoox 从其项目数据中得出正确的战略结论，以实现其业务目标。借助与 CRM、商业智能或 ERP 系统的接口，InLoox 可以提供您所需的实时数据，使您的产品和服务更快地推向市场，并在竞争中保持领先一步。抛开 Excel 电子表格和分散的团队沟通，立即开始使用德国制造的符合 DSGVO 的项目和项目组合管理平台。试用版免费 30 天！
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