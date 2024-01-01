人工智能领域以牺牲完整性换取功能的解决方案为主。我们拒绝妥协。我们的使命是让值得信赖的人工智能成为全球标准。 为了推进这一使命，我们推出了黑盒人工智能的开源替代品，称为 Howso Engine。它是一个可审计的机器学习框架，为人工智能带来了突破性的可解释性和性能。我们还在 Engine 上构建了一个名为 Howso Synthesizer 的企业综合数据平台。该解决方案可帮助公司使用准确、私密且可审核的数据训练 AI/ML 模型。 Howso Engine 和 Synthesizer 只是一个开始，但它们已经被全球金融机构、医疗保健系统和世界各地的政府所使用。 我们正在构建值得您信赖的高性能人工智能。 Howso（前身为“Diveplane”）由 Mike Capps 博士、Chris Hazard 博士和 Mike Resnick 于 2017 年共同创立。2023 年 9 月，该公司在关键时刻发布了 Engine 的开源版本，并更名为公司。迈向有意义的社会影响的一步。

网站： howso.com

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