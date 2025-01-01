替代项 - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX是一款针对工业和前线团队的维护管理软件，帮助企业简化维护操作、管理资产，提升工作效率。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere是一个基于云的自动化平台，利用机器人过程自动化（RPA）和人工智能（AI）简化业务流程，提高生产力和效率。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL 是一个 B2B SaaS 应用，通过自然语言接口帮助员工访问企业数据，促进商业决策。它支持从多个数据源请求信息。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla 是一款招聘评估平台，提供多种技能测试，帮助雇主识别和评估求职者的能力。

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary是一个媒体管理平台，支持图像和视频的上传、存储、优化和交付，适用于各种应用和业务需求。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.