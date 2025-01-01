替代项 - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。
Indeed
indeed.com
Indeed是一款求职应用，汇总来自多个网站的招聘信息，允许用户搜索职位、上传简历并直接申请工作。
Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一个开发者技能评估平台，帮助企业基于技能评估软件开发者，支持多个编程语言和自定义评估。
DocuSign
docusign.com
DocuSign应用程序允许用户随时通过任何设备安全地发送和签署文档，简化合同管理流程，增强工作效率。
Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX是一款针对工业和前线团队的维护管理软件，帮助企业简化维护操作、管理资产，提升工作效率。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal是一个开发人员评估平台，支持多种编程语言和框架，提供自定义评估、内置IDE及详细报告，助力公司评估技术人才。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身为AngelList Talent）是一个旨在帮助初创企业和求职者的平台，支持融资和招聘。
Metaview
metaview.ai
Metaview 应用通过数据和分析，提供可操作反馈，帮助面试官提高面试质量，从而优化招聘流程，减少偏见。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth是一个在线编码评估平台，提供题库和工具，支持招聘者快速评估技术人才的编码能力。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere是一个基于云的自动化平台，利用机器人过程自动化（RPA）和人工智能（AI）简化业务流程，提高生产力和效率。
CoderPad
coderpad.io
CoderPad是一个技术面试工具，支持实时编码和多种语言，方便候选人与招聘团队协作，评估程序员能力。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
iMocha
imocha.io
iMocha是一个综合平台，通过人工智能评估技术技能，支持人才获取、内部发展和管理，帮助组织识别技能差距。
NLSQL
nlsql.com
NLSQL 是一个 B2B SaaS 应用，通过自然语言接口帮助员工访问企业数据，促进商业决策。它支持从多个数据源请求信息。
Codility
codility.com
Codility是一个在线平台，用于评估候选人的编程技能，支持编码测试和视频面试，帮助企业做出更客观的招聘决策。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla 是一款招聘评估平台，提供多种技能测试，帮助雇主识别和评估求职者的能力。
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary是一个媒体管理平台，支持图像和视频的上传、存储、优化和交付，适用于各种应用和业务需求。