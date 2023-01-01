HelloCash
myhellocash.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 HelloCash 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
helloCash 是最简单的收银机 – 100% 合法！ helloCash 为您提供进一步发展业务所需的一切。 helloCash 独立于平台，可在 PC、平板电脑或智能手机上运行，以便您始终随身携带收银机。这意味着您不需要任何昂贵的额外硬件。 定期更新可确保您的收银机始终保持最新状态。这样您就可以完全专注于您的核心业务！
网站： hellocash.at
免责声明：WebCatalog 与 HelloCash 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。