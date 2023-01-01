BlutdruckDaten

通过数字血压通行证控制高血压 血压数据为您治疗高血压提供支持。您可以在由 BloodPressureData 开发的应用程序中轻松地使用家里的血压计记录测量结果。这可以手动工作，也可以通过蓝牙传输自动工作。 BloodPressureData 支持来自总共 10 个制造商的 30 多种设备。通过应用程序收集的数据可以让您了解您的血压，还可以帮助您的医生治疗您的高血压。

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