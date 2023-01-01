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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

连接每个人的商业信使！ - 为您的企业提供专业、安全、便捷的沟通 stashcat® - 公司内部沟通的现代方式 - 公司和当局的 WhatsApp 替代品。 公司所有员工之间的有效沟通是以目标为导向的工作方式的起点。 stashcat® 将常用的聊天功能与其自己的云存储相结合，创建一个符合数据保护要求的安全通信环境 - 符合 GDPR。该平台为您提供现代的公司内部通信，并遵循严格的数据保护理念。使用 stashcat® 轻松、快速、安全地在公司内部进行沟通。

网站： stashcat.com

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