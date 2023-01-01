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一个复杂的社会只有永久设法维持积极的冲突，才能维持内部和外部的和平。并培养辩论文化。 Apolut 致力于了解这些知识！ 我们是一个独立的媒体平台，致力于提供广泛主题的不仅仅是单一观点。 Apolut 代表免费且 100% 用户资助的媒体。 在 Apolut 上，您会发现各种形式：既有对当代历史人物的精彩视频采访，也有旨在缩小教育和信息差距的视频系列。如果您期待每日政治报道，Apolut 就是您的正确选择。 我们的目标——意见多样性和新闻自由——只有在 KenFM 目前的支持者支持向 Apolut 转型并通过长期命令支持 Apolut 的情况下才能实现。

网站： apolut.net

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