Erpisto 是专为大中型企业设计的基于云的企业资源规划 (ERP) 平台。它服务于多个行业，包括制造业、消费品、教育和制药。主要功能包括会计、商业智能、客户关系管理 (CRM)、人力资源 (HR)、库存管理、制造和供应链管理 (SCM)。 它拥有一个电子商务平台，允许用户将该系统与其在线商店和实体店的销售点 (POS) 系统集成。其他功能包括财务管理、预算、销售管理、账户管理、活动管理、仓库管理、生产管理和流程管理。 它允许用户在单个窗口窗格中管理工作流程和资源。商业智能和分析功能提供流程自动化、数据收集、财务分析和预测。 它与 Windows、Mac 和 Linux 操作系统兼容。它还具有适用于 Android、iOS、Windows 和 Blackberry 设备的移动应用程序。支持选项包括知识库、电子邮件和电话。

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