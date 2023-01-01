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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Xledgers 下一代基于云的 ERP 系统通过 AP、AR 和出纳流程的自动化简化了会计流程。它专注于自动化和智能数据捕获，可实现实时报告、出色的管理监督和更快的决策。 Xledger 是一个真正的云 SaaS 解决方案。作为一种多租户解决方案，我们的所有客户都托管在一个底层软件实例上，从而受益于即时升级和较低的总拥有成本。

网站： xledger.net

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