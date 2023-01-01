DHL International GmbH (DHL) 是一家国际快递、包裹递送和特快专递服务公司，是德国物流公司德国邮政的一个部门。该公司每年递送超过 15 亿件包裹。该公司于 1969 年成立于美国旧金山，并于 20 世纪 70 年代末将其服务扩展到全球各地。 1979 年，该公司以 DHL Air Cargo 的名义进入夏威夷群岛，使用两架 DC-3 和四架 DC-6 飞机提供岛际货运服务。 Dalsey 和 Hillblom 亲自监督日常运营，直至 1983 年最终破产。在鼎盛时期，DHL Air Cargo 只雇用了 100 多名工人、管理人员和飞行员。 该公司主要对离岸和洲际递送感兴趣，但联邦快递的成功促使他们从 1983 年开始在美国境内进行扩张。 1998年，德国邮政开始收购DHL股份。它于 2001 年获得控股权，并于 2002 年 12 月收购了所有流通股。随后，该公司将 DHL 纳入其快递部门，同时将 DHL 品牌的使用范围扩大到德国邮政的其他部门、业务部门和子公司。如今，DHL Express 与 DHL Global Forwarding 和 DHL Supply Chain 等业务部门共享 DHL 品牌。通过收购Airborne Express，它在美国站稳了脚跟。 DHL Express 的财务业绩发布在德国邮政股份公司的年度报告中。 2016 年，该部门的收入增长了 2.7%，达到 140 亿欧元。息税前利润 (EBIT) 比 2015 年增长 11.3%，达到 15 亿欧元。

网站： dhl.com

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