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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

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该工具的主要目的是帮助构建调色板并基于它生成色调和阴影。只需选择一种颜色，应用程序即可完成剩下的工作。您可以使用预选的颜色或颜色选择器进行更多控制。

网站： colordesigner.io

免责声明：WebCatalog 与“ColorDesigner.io”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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