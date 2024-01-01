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Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们懂了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新​​ Salesforce。无论您使用哪种电子邮件客户端，您都可以自动将电子邮件和约会同步到 Salesforce、跟踪电子邮件打开情况、设置后续提醒、创建和更新 Salesforce 记录（例如潜在客户、联系人和机会）、安排销售电话等。

目录:

Business
电子邮件跟踪软件
销售参与软件

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