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为团队提供更安全、更快速的数据库更改和版本控制。 Bytebase 提供基于 Web 的协作工作区，帮助 DBA 和开发人员管理应用程序数据库模式 (DDL) 和数据 (DML) 的生命周期。
网站： bytebase.com
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