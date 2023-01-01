Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Microsoft Dynamics 生命周期服务 (LCS) 通过简化和标准化实施流程，帮助提高实施的可预测性和质量。 LCS 是一个基于 Microsoft Azure 的协作门户，提供统一的协作环境以及一组定期更新的服务，帮助您管理实施的应用程序生命周期。 LCS 的目标是在正确的时间向正确的人员提供正确的信息，并帮助确保每次实施、更新或升级都取得可重复、可预测的成功。 通过提供可供客户和合作伙伴单独或共同使用的协作工作空间，LCS 可以实现更密切的协作，有助于加快实施速度并缩短实现价值的时间。

网站： lcs.dynamics.com

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