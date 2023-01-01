Cloud Academy

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

希望获得 Amazon Web Services、Microsoft Azure 或 Google Cloud Platform 认证？想要更多地了解 DevOps、容器化或无服务器吗？在云学院，我们帮助您掌握最重要的云计算技术，以获得提升职业生涯和薪资所需的技能。

网站： cloudacademy.com

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