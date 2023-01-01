YouVersion Bible
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网站：bible.com
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数以千万计的人正在使用 YouVersion Bible App™ 让神的话语成为他们日常生活的一部分。下载免费应用程序并从任何地方访问您的书签、笔记和阅读计划。在您的移动设备上享受数百个版本，包括音频。
网站： bible.com
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