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YouVersion Bible

YouVersion Bible

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网站：bible.com

使用 WebCatalog 上“YouVersion Bible”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

数以千万计的人正在使用 YouVersion Bible App™ 让神的话语成为他们日常生活的一部分。下载免费应用程序并从任何地方访问您的书签、笔记和阅读计划。在您的移动设备上享受数百个版本，包括音频。

网站： bible.com

免责声明：WebCatalog 与“YouVersion Bible”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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