Bible Gateway
biblegateway.com
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在世界上访问量最大的基督教网站上阅读、聆听和研究圣经。通过灵修、圣经阅读计划和移动应用程序来增强您的信心。
网站： biblegateway.com
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