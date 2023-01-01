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Study Gateway 是 Zondervan 和 Thomas Nelson 提供的流媒体视频圣经学习服务，拥有世界上最值得信赖的圣经教师、作家和牧师，包括 Max Lucado、Anne Graham Lotz、Louie Giglio、Rick Warren、Derwin Gray、Lysa TerKeurst、Jennie Allen 、安迪·斯坦利、克里斯塔尔·埃文斯·赫斯特、约翰·奥特伯格、安·沃斯坎普、克里斯汀·凯恩、贾达·爱德华兹、鲍勃·戈夫和吉姆·辛巴拉。观看数以千计的圣经学习视频，主题包括门徒训练、克服和医治、基督徒生活和圣经讨论等。将该应用程序作为您的 Study Gateway 订阅的一部分获取。

网站： faithgateway.com

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