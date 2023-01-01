借助 Google 搜索、人工智能和机器学习的强大功能上传和分析大量文档。 Pinpoint 是一种研究工具，可帮助记者和学者探索和分析大量文档。通过使用 Pinpoint，您可以上传和搜索数十万个文档、图像、电子邮件、手写笔记和音频文件，以查找特定单词或短语、位置、组织和人员。 通过共享对您的收藏的访问权限、突出显示文本以及共享特定文档或文本选择的链接来与其他人进行协作。

网站： journaliststudio.google.com

免责声明：WebCatalog 与 Pinpoint 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。