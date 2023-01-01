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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

bexio 将使您的生活变得更加简单。瑞士中小企业使用 bexio 更高效、安全和数字化地执行管理任务 - 无论是在办公室还是在家里！ bexio 的在线平台提供您公司所需的所有关键功能：联系人管理、只需点击几下即可生成报价和发票、集成在线银行、包括薪资服务在内的自动化会计以及会计师的直接在线访问。

网站： office.bexio.com

免责声明：WebCatalog 与“Bexio”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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