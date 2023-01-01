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bexio 将使您的生活变得更加简单。瑞士中小企业使用 bexio 更高效、安全和数字化地执行管理任务 - 无论是在办公室还是在家里！ bexio 的在线平台提供您公司所需的所有关键功能：联系人管理、只需点击几下即可生成报价和发票、集成在线银行、包括薪资服务在内的自动化会计以及会计师的直接在线访问。
网站： office.bexio.com
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