SwissSalary EasyRapport

基于网络的时间和活动记录 时间记录和工资核算的优化相互作用最大限度地减少了管理工作，并使工作流程保持在高水平。 最新数据 - 收集的数据每天提交给工资核算。这意味着，例如，可以确定当前的缺席率。 灵活的数据输入 - 提供三种输入掩码：每月、每周或每天间隔。这样，员工就可以有效地输入数据。 自动更新 - 我们的开发部门负责云服务、备份和定期更新。这意味着您将始终了解最新情况。 员工信息——所有员工都可以随时查看自己当前的假期和加班时间。因此，工资核算的回调被减少到最低限度。

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