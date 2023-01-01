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Q6是一款完整的云会计软件。 Q6 以简单、智能和安全的方式为中小型企业主提供其财务状况的实时可见性。 Q6 功能 直接向 ATO 提交 STP 完整薪资功能 拥有无限内部用户 + 会计登录 支持多种货币 被 ATO 单点触控薪资列入白名单。获取 ATO 状态消息 高效管理复杂的工资单 特别设计的支付退休金功能及更多

网站： accounting.q6.com.au

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