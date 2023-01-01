Angular Docs

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Angular 是一个应用程序设计框架和开发平台，用于创建高效且复杂的单页应用程序。这些 Angular 文档可帮助您学习和使用 Angular 框架和开发平台，从您的第一个应用程序到优化企业的复杂单页应用程序。教程和指南包括可下载的示例，以加速您的项目。

网站： angular.io

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