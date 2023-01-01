Angular Docs

Angular 是一个应用程序设计框架和开发平台，用于创建高效且复杂的单页应用程序。这些 Angular 文档可帮助您学习和使用 Angular 框架和开发平台，从您的第一个应用程序到优化企业的复杂单页应用程序。教程和指南包括可下载的示例，以加速您的项目。

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