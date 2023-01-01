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使用 WebCatalog 上“NS1”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

NS1 优化了世界上最关键的互联网和企业应用程序的交付。只有 NS1 的平台建立在现代 API 优先架构之上，该架构作用于实时数据，并在复杂环境中变得更加强大，将 DNS、DHCP 和 IP 地址管理 (IPAM) 转变为智能、高效和自动化的系统。 NS1 的技术帮助全球最大的企业（包括 Salesforce、LinkedIn、Dropbox、Nielsen、Pitney Bowes、Squarespace、Pandora 和 The Guardian）在 IT 效率和应用程序性能、可靠性和安全性方面取得了巨大的进步。

网站： ns1.com

免责声明：WebCatalog 与“NS1”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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