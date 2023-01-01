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NS1 优化了世界上最关键的互联网和企业应用程序的交付。只有 NS1 的平台建立在现代 API 优先架构之上，该架构作用于实时数据，并在复杂环境中变得更加强大，将 DNS、DHCP 和 IP 地址管理 (IPAM) 转变为智能、高效和自动化的系统。 NS1 的技术帮助全球最大的企业（包括 Salesforce、LinkedIn、Dropbox、Nielsen、Pitney Bowes、Squarespace、Pandora 和 The Guardian）在 IT 效率和应用程序性能、可靠性和安全性方面取得了巨大的进步。
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